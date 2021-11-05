Винуватець харківської ДТП не визнає своєї провини та йде на хитрощі, – адвокат

Адвокат потерпілих у резонансній харківській ДТП зауважив, що на відміну від більшості схожих випадків, непонолітній імовірний винуватець досі не визнав своєї провини. Ба більше, він вдається до різних хитрощів, аби уникнути відповідальності.

Ігор Черняк, який виступає адвокатом у справі, наголосив, що підозрюваним є неповнолітній хлопець. А відтак це дещо ускладнює розслідування для слідчих через окремі кримінально-процесуальні норми.

До слова 16-річний підозрюваний у смертельному ДТП в Харкові відмовився здати аналіз крові

Підозрюваний вдається до хитрощів

Юрист зауважив, що в більшості резонансних ДТП винуватці майже одразу визнають свою провину та йдуть на контакт зі слідством. Водночас у цій історії ситуація зовсім інша.

Станом на зараз Микола Харківський відмовився від надання будь-яких пояснень, надання показів і вину свою не визнає,

– підкреслив Ігор Черняк.

Ба більше, одразу після ДТП підозрюваний представився поліції зовсім іншим прізвищем, вигадав собі інше ім'я. Крім того, зателефонував у поліцію під вигаданим ім'ям і повідомив про буцімто "викрадення" авто.

"Пізніше він взагалі намагався покинути лікарняний заклад. Лише завдяки діям правоохоронців його все ж таки затримали", – розповів адвокат.

Коротко про резонансну ДТП