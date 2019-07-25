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      Винуватець смертельної ДТП у Києві вийшов під заставу в майже півмільйона, – соцмережі

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      Суд дозволив винуватцю смертельної ДТП у Києві вийти під заставу
      Суд дозволив винуватцю смертельної ДТП у Києві вийти під заставу / tsn.ua

      Олексію Сахарову, якого звинувачую у тому, що 31 січня 2019 року він спричинив смертельне ДТП у Києві, змінили запобіжний захід на тримання під вартою з правом застави. Обвинувачений одразу ж скористався прав на заставу і вийшов з-під варти.

      Так, Сахаров вніс заставу у розмірі 480 тисяч гривень, повідомляє новинний портал "Київ оперативний".

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      Портал зазначає, що рішення про зміну запобіжного заходу винесла суддя Оксана Хардіна. Спочатку справу буцімто мав розглядати суддя, але згодом адвокати обвинуваченого взяли відвід.

      Прокуратура міста Києва вже подала апеляцію щодо такого рішення суду.

      Що відомо про ДТП за участю Сахарова?31 січня 2019 року автомобіль Олексія Сахарова влетів у колону автомобілів, які стояли у заторі. Внаслідок ДТП загинула пасажирка однієї з автівок, ще двоє разом з самим Сахаровим отримали численні травми.

      2 лютого Шевченківський райсуд столиці обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Згодом термін утримування було продовжено.

      blog_ava
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      25 липня
      20199
      Теги: Новини України Аварії та ДТП Жертви Новини Києва
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