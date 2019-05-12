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      Винуватця замаху на Філарета суд лише оштрафував на 850 гривень

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      Замах на Філарета скоїли ще у 2018 році, а рішення щодо винуватця злочину суд ухвалив тільки зараз
      Замах на Філарета скоїли ще у 2018 році, а рішення щодо винуватця злочину суд ухвалив тільки зараз / Getty Images

      Шевченківський райсуд Києва визнав винним у замаху на почесного патріарха Православної церкви України Філарета – Севастіана (в миру Михайла Возняка). Це колишній заштатний єпископ Чернігівський і Ніжинський. Він був визнаний винним у заподіянні умисного легкого тілесного ушкодження та оштрафований на 850 гривень.

      Окрім того, з Возняка стягнули близько 1030 гривень на користь держави як витрати на залучення експертів. Вирок винуватцеві замаху на Філарета винесли 2 травня, а опублікували 8 травня, свідчить інформація на сайті Єдиного держреєстру судових рішень. Возняк повністю визнав свою провину і розкаявся.

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      При ухваленні рішення взяв до уваги каяття Возняка, а також те, що підсудний раніше не притягувався до кримінальної відповідальності, займається суспільно-корисною працею, має позитивну характеристику за місцем служби і проживання, безпосередньо брав участь в АТО на території Донеччини, не перебуває на обліку у нарколога та психіатра.

      Замах на Філарета винуватець Севастіан Михайло Возняк
      Винуватець замаху на Філарета – Севастіан (в миру Михайло Возняк)

      Що відомо про замах на Філарета?

      25 травня 2018 року заштатний єпископ Севастіан (Возняк) разом зі своїм сином увечері у неприйомний час увійшли до резиденції тодішнього Патріарха Київського та всієї Руси-України Філарета. Вони планували потрапити до особистих покоїв Філарета, який у цей час вечеряв у трапезній. Почувши, що хтось пройшов коридором, з дверей кухні вийшла економка патріархії монахиня Варвара (в миру Надія Шульгач). Возняк відразу напав на неї, розпиливши в обличчя жінки сльозогінний газ. 90-річна монахиня отримала хімічний опік очей. Після цього батько та син втекли з місця злочину.

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      Монахиня Варвара, яка запобігла замаху на Філарета
      90-річна монахиня Варвара, на яку напав Возняк

      Цей напад Синод назвав замахом на вбивство, адже якщо б газ потрапив у владику, враховуючи його похилий вік, це могло б спричинити важкі наслідки, аж до смерті. Тоді ж Севастіана позбавили сану священика.

      Сам Возняк у суді розповідав, що того дня нібито приніс Філарету книги. У коридорі приміщення церкви він зустрів монахиню Варвару, яка почала кричати, що йому тут перебувати не можна. Тож Возняк дістав з сумки балончик зі сльозогінним газом і розпилив їй в обличчя.

      Церковники також звинувачують Севастіана в тому, що він протягом багатьох років цинічно порушував чернечі обітниці, живучи фактично як світська особа у зареєстрованому за державним законодавством шлюбі та має дітей.

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      Теги: Новини України Філарет Релігія УПЦ КП Православна церква України Кримінальні новини Штрафи
      Джерело: 24 канал
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