Винуватцю смертельної ДТП у Києві обрали запобіжний захід

2 кілометри втечі від поліцейських зустрічною смугою на швидкості більше 140 км на годину. Двоє загиблих та троє людей в лікарні. Нині винуватцю цієї смертельної ДТП обрали запобіжний захід.

Ніч на 4 лютого. Київ, проспект Шухевича. Наслідки страшної ДТП за участю 5 авто. Загинули 2 людей. Ще 3-х госпіталізували. Винуватець аварії – 46-річний Олексій Кузьмичов. Він безробітний, народився в Росії, але громадянин України. Він вижив і навіть може самостійно ходити. Щоправда під конвоєм.

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Тікаючи на Мерседесі від поліції він 2 кілометри проїхав зустрічною смугою. Зі швидкістю щонайменше 140 км на годину. Як потім, з'ясувалось водій був напідпитку. Сам говорити про те чи випивав не хоче. Ховається від телекамер.

Його адвокат більш говіркий. Вважає, що за ДТП, де загинуло 2 людей його підзахисний може відбутись штрафом.

Я вважаю, що це адміністративна відповідальність більше зараз вам нічого прокоментувати не можу. Поліція каже, що ваш підзахисний був у стані алкогольного сп'яніння – це адмінвідповідальність,

– сказав адвокат Олексія Кузьмичова Володимир Кожушко.

Прокурори просили суд заарештувати підозрюваного на 2 місяці. Ситуацію не коментували. Та й на проголошення ухвали не прийшли.

Кузьмичов тим часом вирішив змінити адвоката. І новий захисник збирається подавати апеляцію. Фігуранту справи загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.