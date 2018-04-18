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ДТП У КРИВОМУ РОЗІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ДТП У КРИВОМУ РОЗІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Одному з учасників смертельної ДТП у Кривому Розі повідомили про підозру

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Винуватця ДТП у Кривому Розі затримали
Винуватця ДТП у Кривому Розі затримали / dp.npu.gov.ua

Водію автомобіля Mazda, який був одним з учасників кривавої аварії у Кривому Розі, оголосили про підозру у вчиненні злочину, який призвів до загибелі восьми людей.

Про це повідомляє прес-служба поліції Дніпропетровської області.

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У рамках розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 286 ККУ водієві автомобіля Mazda вручене письмове повідомлення про підозру. Чоловік затриманий в порядку ст. 208 КПКУ,
– йдеться у повідомленні.

Водночас, правоохоронці зазначають, що у зв'язку з погіршенням стану здоров’я затриманого, він знаходиться під конвоєм в одній з лікарень Кривого Рогу. Найближчим часом підозрюваного доставлять до суду для обрання йому міри запобіжного заходу.

Зазначимо, за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох громадян) Кримінального кодексу України, винуватцю ДТП загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 10 років.

Нагадаємо, 17 квітня, близько 6 години ранку в Кривому Розі сталася масштабна аварія за участю маршрутки, легкового автомобіля та автобуса, який перевозив співробітників підприємства "АрселорМіттал". Внаслідок ДТП загинули 8 людей та ще понад 20 постраждалих доставили до лікарні, серед них 4 перебувають у вкрай важкому стані.

Теги: Новини України Поліція Розслідування ДТП у Кривому Розі Аварії та ДТП Новини Кривого Рогу
Джерело: 24 Канал
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