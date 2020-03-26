VIP-палати для чиновників, тисячі тестів на коронавірус для українців – Гуд найт Юкрейн

У свіжому випуску "Гуд найт Юкрейн" за 26 березня – у ЗМІ з'явилась інформація, що медичним закладам наказали готувати окремі VIP-палати для чиновників, які хворітимуть на коронавірус. Зеленський одразу спростував таку інформацію та запевнив, що чиновники лікуватимуться у тих закладах, які самі й збудували. Найбагатший китаєць Джан Ма оплатив 50 тисяч тестів на коронавірус для українців.

Також у випуску: В Італії одужав 101-річний інфікований на коронавірус. Харківський бізнесмен Олександр Ярославський, який входить у ТОП-20 найбагатших людей України, виділив на боротьбу з коронавірусом 2 мільйони доларів.