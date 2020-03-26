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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА

      VIP-палати для чиновників, тисячі тестів на коронавірус для українців – Гуд найт Юкрейн

      Гуд найт Юкрейн -

      У свіжому випуску "Гуд найт Юкрейн" за 26 березня – у ЗМІ з'явилась інформація, що медичним закладам наказали готувати окремі VIP-палати для чиновників, які хворітимуть на коронавірус. Зеленський одразу спростував таку інформацію та запевнив, що чиновники лікуватимуться у тих закладах, які самі й збудували. Найбагатший китаєць Джан Ма оплатив 50 тисяч тестів на коронавірус для українців.

      Також у випуску:

      В Італії одужав 101-річний інфікований на коронавірус.

      Харківський бізнесмен Олександр Ярославський, який входить у ТОП-20 найбагатших людей України, виділив на боротьбу з коронавірусом 2 мільйони доларів.

      У Києві зафіксували сім нових випадків зараження коронавірусом: серед хворих – дитина
      сьогодні
      Автор: Антон Голобородько
      Теги: Лікарня Гроші Гуд найт Юкрейн
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