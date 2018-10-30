20:09
30 жовт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КАТАСТРОФА ЛІТАКА BOEING 737 В ІНДОНЕЗІЇ APPLE АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Путін і його олені. Рогозін подався в аграрію
      Вєсті Кремля
      20:55, 29 жовтня
      Вєсті. UA. Божественні гроші Новинського. Оператор call-центру Гройсман
      Вєсті.UA
      19:45, сьогодні
      Війна за тепло і тортури холодом: як олігархи взяли два міста у заручники
      ЦРУ
      09:00, 26 жовтня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Клуби інтернаціональної дружби
      Згадати все
      12:30, 28 жовтня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      КАТАСТРОФА ЛІТАКА BOEING 737 В ІНДОНЕЗІЇ APPLE АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ

      Випадки дифтерії знову виявили в Україні: одна з хворих – у тяжкому стані

      535 Читать новость на русском
      На Запоріжжі зафіксували два випадки захворювання на дифтерію
      На Запоріжжі зафіксували два випадки захворювання на дифтерію / Соцмережі

      У жовтні на Запоріжжі дещо ускладнилася ситуація щодо дифтерії. Зокрема, тут було зафіксовано два випадки такого захворювання.

      Як повідомляє Запорізький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я, на дифтерію захворіли 56-річна жителька Мелітопільського району та 46-річна жителька обласного центру.

      Читайте також: Чим так небезпечна дифтерія: симптоми, профілактика та лікування

      "У першому випадку хвора є щепленою, але не отримала чергового щеплення у квітні поточного року. У другому – хвора є нещепленою, наразі перебуває у інфекційній лікарні у тяжкому стані", – зауважили фахівці.

      Також у центрі наголосили, що з метою профілактики дифтерії слід отримати в лікарні за місцем проживання чергове щеплення. Зауважимо, дорослим слід робити щеплення проти дифтерії раз у 10 років.

      Дифтерія, щеплення, захворювання, інфекція, Запоріжжя

      До слова, найбільший рівень захворюваності на дифтерію в Україні спостерігався у 1991–1998 роках, у зв’язку з чим оголосили епідемію. Тоді захворіло приблизно 20 тисяч людей, а 696 із них померли. Спалах захворювання спричинив низький рівень вакцинації.

      Нагадаємо, від початку 2018 року в Україні було зареєстровано сім випадків захворювання на дифтерію. Найбільший спалах спостерігався улітку, коли за один тиждень до лікарень потрапили аж п’ять людей: 11-річний хлопчик і чотири його родичі. У 2017 році в Україні не було жодної людини, у якої б діагностували дифтерію.

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділіЗдоров'я.

      Теги: Здоров'я Новини України Лікування Здорове життя Інфекція Новини Запоріжжя
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Закон про ринки капіталу: кому і яку користь принесуть прозорі фінансові інструменти
      сьогодні , 20:01 Закон про ринки капіталу: кому і яку користь принесуть прозорі фінансові інструменти
      Яніна Ткачук
      Штрафи за булінг: як в Україні каратимуть за цькування
      сьогодні , 19:02 Штрафи за булінг: як в Україні каратимуть за цькування
      Наталія Лебідь
      Пророссийские телеканалы Украины обзавелись позорным адвокатом
      сьогодні , 19:00 Пророссийские телеканалы Украины обзавелись позорным адвокатом
      Злой Одессит
      Податки на закордонні посилки від 22 євро, або Як уряд провалив боротьбу з контрабандою
      сьогодні , 18:39 Податки на закордонні посилки від 22 євро, або Як уряд провалив боротьбу з контрабандою
      Фейк чи реальність: Росія хоче змінити русло Дніпра для забезпечення Криму водою?
      сьогодні , 18:04 Фейк чи реальність: Росія хоче змінити русло Дніпра для забезпечення Криму водою?
      Інна Жолобович
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук