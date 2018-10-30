Випадки дифтерії знову виявили в Україні: одна з хворих – у тяжкому стані

У жовтні на Запоріжжі дещо ускладнилася ситуація щодо дифтерії. Зокрема, тут було зафіксовано два випадки такого захворювання.

Як повідомляє Запорізький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я, на дифтерію захворіли 56-річна жителька Мелітопільського району та 46-річна жителька обласного центру.

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"У першому випадку хвора є щепленою, але не отримала чергового щеплення у квітні поточного року. У другому – хвора є нещепленою, наразі перебуває у інфекційній лікарні у тяжкому стані", – зауважили фахівці.

Також у центрі наголосили, що з метою профілактики дифтерії слід отримати в лікарні за місцем проживання чергове щеплення. Зауважимо, дорослим слід робити щеплення проти дифтерії раз у 10 років.

До слова, найбільший рівень захворюваності на дифтерію в Україні спостерігався у 1991–1998 роках, у зв’язку з чим оголосили епідемію. Тоді захворіло приблизно 20 тисяч людей, а 696 із них померли. Спалах захворювання спричинив низький рівень вакцинації.

Нагадаємо, від початку 2018 року в Україні було зареєстровано сім випадків захворювання на дифтерію. Найбільший спалах спостерігався улітку, коли за один тиждень до лікарень потрапили аж п’ять людей: 11-річний хлопчик і чотири його родичі. У 2017 році в Україні не було жодної людини, у якої б діагностували дифтерію.