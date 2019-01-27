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      Випадковість чи ні: чому горять історичні пам'ятки у Києві

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      Від початку 2019 року в Києві вже двічі палали історичні будинки, ще й впродовж одного тижня. Якщо ж порахувати кількість таких випадків за рік, їх понад десяток.

      Захисники історичного центру вважають, що це – не випадковість, а забудовники разом з міською владою таким чином хочуть очистити територію під торговельні центри. 

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      Які будівлі горіли в столиці?

      За останні кілька років в Києві підпалювали десятки старовинних будинків в центрі міста, які влада віддала в приватні руки. Серед них – дві архітектурні пам'ятки на Подолі, й будинок самому серці столиці, з якого Грушевський проголошував незалежність.

      Палала й колишня резиденція гетьмана Павла Скоропадського – більш відома як центральний гастроном на Хрещатику. Поки що міська влада змусила відновити лише його.

      24 січня зайнявся історичний будинок 19 століття на Подолі. А декількома днями раніше, 16 січня, горів й будинок поблизу Хрещатика, якому 140 років. Триповерхівка на Грушевського – зразок перших будинків на цій вулиці. Проте сьогодні вона напівзруйнована.

      Горять будинки в Києві
      Це місце – ласий шматок для столичного забудовника, переконані активісти

      У 2011 році міська рада віддала будинок під знесення. Фірма "Грааль", що пов'язана з одіозним екс-міністром освіти Дмитром Табачником, збиралась побудувати там хмарочос.

      Та активісти відстояли історичний будинок. Пізніше, його навіть включили на певний час в реєстр пам'яток. Та вже у 2016 році за рішенням суду виключили звідти.

      Мер міста Віталій Кличко при нашій особистій зустрічі сказав, що в них є план на забудову. Хоча на той час будинок був в реєстрі пам'яток, потім його виключили звідти й підпалили,
      – зазначив Микола Марусик, голова громадської організації "Мистецька платформа".

      Як міська влада реагує на заклики активістів?

      Небайдужі кияни прийшли до Київської міськради та принесли обгорілі рештки даху, щоб "подарувати" їх чиновникам. 

      Горять будинки в Києві
      Активісти прийшли під міськраду з "подарунком" для чиновників

      Таким чином вимагають повернути будинку статус місцевої пам'ятки, та хоча б законсервувати його, щоб не руйнувався далі.

      Ми очікуємо, що будинок відреставрують за кошт міста, внесуть назад в реєстр пам'яток й з весни почнуть хоча б якусь реставрацію,
      – пояснив Марусик.

      У Департаменті культури, де відповідають за збереження пам'яток історичну цінність будинку, визнали й пообіцяли відновити його статус. Хоч і не змогли пояснити, чому нічого не робили для цього впродовж трьох років.

      Замість того, щоб реставрувати та залучати туристів ці пам'ятки доводять до руйнації. На місці цих будинків раптово з'являються висотки, торгові центри,
      – прокоментував Олег Слабоспицький, координатор Громадського сектору Євромайдану.

      Директор Департаменту охорони культурної спадщини Київської міськради Олександр Никоряк запевнив, що власник вже розробив та погодив проект протиаварійних робіт, які почнуться, коли дозволятимуть погодні умови. 

      У Верховній Раді навіть лежить законопроект, який дозволить забирати назад в міську власність будинки в недобросовісних власників. Однак, навряд чи всі спалені будинки доживуть до моменту його ухвалення: процес руйнації триває, а забудовники вже потирають руки, рахуючи прибутки з хмарочосів, які швидко виростуть місці старовинних пам'яток.

      Автор: Анна Калюжна
      Теги: Новини України Новини Києва Пожежа КМДА Архітектура
      Джерело: 24 канал
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