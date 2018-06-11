19:21
11 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
23°C
28°C 12°C
  • вівторок
    26°C 17°C
  • середа
    21°C 16°C
  • четвер
    24°C 14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Мастак віртуальності Кисельов. "Пряма лінія" Путіна
Вєсті Кремля
22:02, 9 червня
Вєсті.UA. Жир. Закохана Чорновол. Тимошенко проти Супрун
Вєсті.UA
21:26, 9 червня
Кого з медичних ректорів уже звільнили, а хто на черзі
ЦРУ
09:01, 8 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Переваги і недоліки літнього таборового життя
Згадати все
22:30, 8 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

Випічка з "сюрпризом": японка створює хліб з дивовижними малюнками

34 Читать новость на русском
Японка створює хліб з дивовижними малюнками
Японка створює хліб з дивовижними малюнками / Фото із соцмереж

Японська художниця Ран вирішила створити справжнє мистецтво на кухні. Жінка почала випікати хліб з неймовірними малюнками.

Мешкає талановита художниця в китайському місті Сідзуока. На створення першої оригінальної випічки Ран надихнув син, який намалював яскравих звірят. З того часу художниця пече дитині хліб за мотивами його малюнків. Здебільшого, всередину продукту "потрапляють" звірі, персонажі мультфільмів, ягоди та фрукти. 

Читайте також: Художник створює фотографії, від яких неможливо втримати сміх 

Ззовні хліб нагадує звичайну випічку. Однак при розрізі на скибці видніється яскравий малюнок, який вразить кожну людину. 

 

Допис, поширений Ran (@konel_bread)

 

За словами талановитого кулінара, перед випіканням вона добре продумує технологію. До тіста Ран додає природні барвники – сік буряка, шпинату, куркуми, моркви тощо. Різнокольорове тісто художниця складає так, щоб в результаті утворився потрібний малюнок. Зазвичай жінка випікає батон з "сюрпризами", але інколи робить хліб звичної форми. 

 

Допис, поширений Ran (@konel_bread)

 

 

Допис, поширений Ran (@konel_bread)

 

 

Допис, поширений Ran (@konel_bread)

 

 

Допис, поширений Ran (@konel_bread)

 

 

Допис, поширений Ran (@konel_bread)

 

 

Допис, поширений Ran (@konel_bread)

 

 

Допис, поширений Ran (@konel_bread)

 

 

Допис, поширений Ran (@konel_bread)

 

 

Допис, поширений Ran (@konel_bread)

 

 

Допис, поширений Ran (@konel_bread)

 

Теги: LifeStyle Здорове харчування Мистецтво Японія
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Інвестори для України: свої проти чужих
сьогодні, 19:02 Інвестори для України: свої проти чужих
Яніна Ткачук 75
Відставка Жебрівського: чим він запам’ятається на посаді
сьогодні, 18:01 Відставка Жебрівського: чим він запам’ятається на посаді
Євгенія Мазур 534
Рік безвізу – що пішло не так?
сьогодні, 16:59 Рік безвізу – що пішло не так?
Микола Давидюк 757
Чи є в України план на завтра?
сьогодні, 15:01 Чи є в України план на завтра?
Наталія Заболотна 440
ТОП-10 найдешевших лоукостерів світу: від 6-ти центів за кілометр
сьогодні, 14:03 ТОП-10 найдешевших лоукостерів світу: від 6-ти центів за кілометр
472
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук