Випічка з "сюрпризом": японка створює хліб з дивовижними малюнками
Японська художниця Ран вирішила створити справжнє мистецтво на кухні. Жінка почала випікати хліб з неймовірними малюнками.
Мешкає талановита художниця в китайському місті Сідзуока. На створення першої оригінальної випічки Ран надихнув син, який намалював яскравих звірят. З того часу художниця пече дитині хліб за мотивами його малюнків. Здебільшого, всередину продукту "потрапляють" звірі, персонажі мультфільмів, ягоди та фрукти.
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Ззовні хліб нагадує звичайну випічку. Однак при розрізі на скибці видніється яскравий малюнок, який вразить кожну людину.
За словами талановитого кулінара, перед випіканням вона добре продумує технологію. До тіста Ран додає природні барвники – сік буряка, шпинату, куркуми, моркви тощо. Різнокольорове тісто художниця складає так, щоб в результаті утворився потрібний малюнок. Зазвичай жінка випікає батон з "сюрпризами", але інколи робить хліб звичної форми.