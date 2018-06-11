Випічка з "сюрпризом": японка створює хліб з дивовижними малюнками

Японська художниця Ран вирішила створити справжнє мистецтво на кухні. Жінка почала випікати хліб з неймовірними малюнками.

Мешкає талановита художниця в китайському місті Сідзуока. На створення першої оригінальної випічки Ран надихнув син, який намалював яскравих звірят. З того часу художниця пече дитині хліб за мотивами його малюнків. Здебільшого, всередину продукту "потрапляють" звірі, персонажі мультфільмів, ягоди та фрукти.

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Ззовні хліб нагадує звичайну випічку. Однак при розрізі на скибці видніється яскравий малюнок, який вразить кожну людину.

Допис, поширений Ran (@konel_bread) 21 Тра 2018 р. о 4:57 PDT

За словами талановитого кулінара, перед випіканням вона добре продумує технологію. До тіста Ран додає природні барвники – сік буряка, шпинату, куркуми, моркви тощо. Різнокольорове тісто художниця складає так, щоб в результаті утворився потрібний малюнок. Зазвичай жінка випікає батон з "сюрпризами", але інколи робить хліб звичної форми.

Допис, поширений Ran (@konel_bread) 4 Чер 2018 р. о 6:43 PDT

Допис, поширений Ran (@konel_bread) 28 Тра 2018 р. о 7:26 PDT

Допис, поширений Ran (@konel_bread) 13 Тра 2018 р. о 4:32 PDT

Допис, поширений Ran (@konel_bread) 8 Тра 2018 р. о 5:52 PDT

Допис, поширений Ran (@konel_bread) 28 Кві 2018 р. о 6:37 PDT

Допис, поширений Ran (@konel_bread) 31 Бер 2018 р. о 7:34 PDT

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Допис, поширений Ran (@konel_bread) 17 Бер 2018 р. о 1:29 PDT

Допис, поширений Ran (@konel_bread) 2 Бер 2018 р. о 1:37 PST