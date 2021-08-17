Штрафи виписали 2 компаніям за порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Загальна сума штрафу 348 645 гривень.

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За що виписали штрафи

Штраф 314 645 гривень виписали підприємству "Автоентерпрайз". А ось однойменне товариство з обмеженою відповідальністю заплатить менше – 34 тисячі гривень.

Штрафи виписували за те, що вони в установлений законом термін не подали повну інформацію про свою роботу. Порушення зафіксували ще в жовтні 2020 року.

Раніше вже відзначився

Newsroom повідомляє, що Новіков раніше вже фігурував у кількох скандалах. Зокрема, Харківська екоінспекція звинувачувала його у спробі залякування. Натомість чоловік у відповідь сказав, що в нього вимагали хабар.

Також помічника нардепа звинувачували в тому, що він нібито поранив жителя Харкова на автостоянці. Тоді конфлікт зі стріляниною трапився через суперечку за паркувальне місце.