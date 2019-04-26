"Випий яду": активісти пікетували будинок Луценка через останні події у справі Гандзюк

Під будинок генпрокурора Юрія Луценка, який розміщується поблизу Києва, увечері 25 квітня приїхали представники ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк". На їхнє переконання, очільник ГПУ саботує цю справу та обманює громадськість щодо її обставин.

Як розповіла кореспондентка 24 каналу Альона Чернецька, також друзів і знайомих активістки обурило пом’якшення підозри голові Херсонської облради Владиславу Мангеру, якому вже інкримінують замовлення побиття Гандзюк, а не її вбивство, та відсутність підозри екс- очільникам Херсонщини Андрію Гордєєву та Євгену Рищуку.

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Загалом акція тривала півгодини. У ній взяли участь близько півсотні людей: як представники руху "Хто замовив Катерину Гандзюк", так і праворадикальної організації С14. Також були співробітники Нацполіції.

Біля будинку Луценка активісти запалили фаєри та розвісили банери з написами "Хто замовив Катю Гандзюк". Водночас вони кидали петарди за паркан до будинку, палили фаєри та кричали "ганьба Луценку", "Луценко виходь". Також дехто з активістів тримав банери "Випий яду" та "Гори у пеклі".

У підсумку Луценко до людей так і не вийшов. Як розповів чоловік, що представився представником Державної служби охорони, його вдома не було, бо він був на роботі. Також у будинку не було нікого з членів його сім'ї та не горіло світло.

Активісти свій крок пояснюють тим, що зміну підозри та полегшення статті обвинувачення Мангеру ні з ким не погоджували. А заяви Юрія Луценка, речниці генпрокурора Лариси Сарган та речника ГПУ Андрія Лисенка – маячня".

Під будинком Луцкенка активісти пікетували через пом’якшення підозри Мангеру / Фото: "РБК-УКраїна", "Громадське", "Українська правда"

Доводиться вдаватися до таких дій, оскільки досі немає реакції від генпрокурора. Він досі не прокоментував, у зв'язку з якими новими обставинами змінили йому підозру. І в той же час, речник ГПУ Андрій Лисенко стверджує, що зміну підозри Мангеру узгоджено з рідними та адвокатами загиблої, що, за моїми даними, не відповідає дійсності,

– підкреслив на місці акції юрист і її учасник Масі Найєм.

Активісти наголошують, що звинувачення замовників вбивства у замовленні "тяжких тілесних" – це нонсенс і водночас "ще одна причина нагадати, хто керує зараз Генеральною прокуратурою та кому час назавжди зникнути з політичної мапи світу разом із замовниками вбивства Катерини Гандзюк".

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Літр сірчаної кислоти та ураження великої кількості шкіри глибокими хімічними опіками – це смерть. І вона є більш гарантованою, ніж смерть від пострілу в груди. На відміну від розумово відсталого Генерального прокурора, Владислав Мангер знав і знає, що таке кислота, і хотів, щоб Катя не просто померла, а щоб Катя страждала перед смертю. І Мангера за цей злочин буде покарано. Вбивство є вбивством, і ніколи вбивство сірчаною кислотою не стане "побиттям" чи "тяжкими тілесними,

– заявили друзі та знайомі Катерини Гандзюк.

Що відбувалося під будинком Луценка: включення 24 каналу

Що відомо про справу Катерини Гандзюк?31 липня у Херсоні її облили сірчаною кислотою, внаслідок чого жінка зазнала опіки тіла та її було прооперовано. 22 серпня голова відомства Сергій Князєв повідомив, що загалом правоохоронці затримали шість осіб, підозрюваних у скоєнні злочину. Четверо із них уже зізнались у причетності до злочину.



4 листопада Катерина Гандзюк померла. Офіційна причина смерті активістки – поліорганна недостатність та хімічні опіки із залученням 39% тіла внаслідок нападу з використанням хімічної речовини. Правоохоронці розслідують цю справу як "закінчене умисне вбивство, скоєне групою осіб з корисливих мотивів з особливою жорстокістю та на замовлення". 7 листопада Катерину Гандзюк поховали у Херсоні.



Опісля активісти та журналісти заявили, що посередником між організатором і виконавцями вбивства Катерини Гандзюк є помічник нардепа від БПП Миколи Паламарчука – Ігор Павловський. За їхніми словами, Павловський нібито передавав гроші "за роботу" підозрюваному у злочині Сергію Торбіну. Згодом як Павловський, так і Паламарчук обинувачення відкинули та запевнили, що до цієї справи не мають жодного стосунку. 12 листопада Павловського було затримано.



3 грудня 2018 року генпрокурор Юрій Луценко заявляв, що слідство встановило усіх замовників і організаторів вбивства Гандзюк. За його словами, мотив цього злочину – активність Гандзюк проти однієї із великих корупційних схем місцевої влади.



4 грудня 2018 року очільник ГПУ зазначив, що правоохоронці заочно оголосили Левіну про підозру у причетності до вбивства Гандзюк. За даними слідства, Левін був важливим елементом підготовки та організації нападу на активістку. Ймовірно, Левін зараз переховується у Домінікані. Його було оголошено у розшук.

Як Мангер може бути причетним до вбивства Гандзюк?

• Батько Катерини Віктор на засіданні ТСК звинуватив у причетності до замовлення вбивства його доньки голову Херсонської облради Владислава Мангера, голову херсонської ОДА Андрія Гордєєва та його заступника Євгена Рищука. За його словами, усі три чиновники співпрацювали з офіційним підозрюваним в організації злочину Левіним на кримінальне прізвисько "Москал-молодший".



• Сам Мангер заявив, що не має стосунку до Левіна. Щоправда, журналісти з'ясували, що його радник і юрист Андрій Мурашкін за тиждень до нападу на Гандзюк за безцінь віддав в оренду Левіну готель Oasis Beach на березі Чорного моря у селищі Лазурному.

• Крім того, сама Гандзюк звинувачувала обласну владу у причетності до незаконної вирубки лісів у регіоні, а Владислава Мангера у покриванні цього нелегального бізнесу. Активістка називала його організатором херсонського "антимайдану".