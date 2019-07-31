Виправдувальний вирок Труханову оскаржили в суді

Апеляцію на вирок мерові Одеси Геннадію Труханову та інших фігурантів справи одеського заводу "Краян" подав керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.

9 липня Малиновський райсуд Одеси виніс виправдальний вирок Труханову та його поплічникам у справі "Краян" щодо ймовірної корупційної афери – заволодіння 185 мільйонами гривень з бюджету Одеси. Труханова виправдали, оскільки не доведено, що в його діях о є склад кримінального правопорушення.

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У САП переконані, що лише аналізом змісту самого виправдувального вироку Труханову встановлено достатньо підстав для скасування цього вироку. Це – неповнота судового розгляду, невідповідність висновків суду фактичним обставинам, суттєве порушення вимог кримінального процесуального закону.

Тож у прокуратурі вимагають скасувати виправдувальний вирок Труханову і схвалити новий. Так, у САП вимагають від суду визнати винними осіб, яких виправдав суд першої інстанції, та призначити їм покарання, яке вказали прокурори в судових дебатах: 7-12 років ув'язнення.

У САП звернули увагу на те, що Малиновський райсуд Одеси у вироку не схварив рішення про провадження щодо ТОВ "Девелопмент Еліт".

"Це, звісно, не дивно, оскільки після судових дебатів у нарадчій кімнаті судді перебували менше, ніж зачитували вирок, зумівши за три робочі дні оцінити близько сотні томів доказів і написати понад 370 сторінок вироку", – мовиться у повідомленні САП.

Там додали, що в рішенні одеського суду взагалі не звернули уваги на показання деяких свідків.

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За що судили Геннадія Труханова? У лютому 2018 року Труханову повідомили про підозру у скоєнні злочину – у змові та придбанні за 185 мільйонів гривень із міського бюджету адмінбудівлі Одеського заводу тяжкого кранобудування "Краян". Згодом Труханову висунули обвинувачення і почали розглядати справу по суті. Разом з Трухановим на лаві підсудних перебували ще 7 осіб, серед яких і заступник мера Павло Вугельман.

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