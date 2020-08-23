У випуску новин за 23 серпня станом на 11:00 – коронавірус виявили у голови Тернопільської обласної держадміністрації Володимира Труша. Нині він перебуває на самоізоляції, лікарі призначили йому курс лікування. У Харкові відзначають день народження міста. Через високий рівень захворюваності на COVID-19 обласний центр внесли до помаранчевої зони, відтак у місті обмежені масові заходи.

Також у випуску новин на 24 каналі:

В столиці урочисто підняли державний прапор військовослужбовці. На церемонії був присутній і президент Володимир Зеленський. Долучились також і попередні очільники країни: Леонід Кравчук, Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко.

Україна на третьому місці серед країн Європи за рівне розповсюдження COVID-19. Попереду – Росія і Франція.

Іран готовий виплатити компенсацію за збитий літак МАУ. Про це заявив голова Організації громадської авіації Ірану Турадж Зангане.

В Білорусі припинив роботу офіс компанії Viber. Генеральний директор Джамел Агауа пояснив це рішення антипрезидентськими протестами та проблеми зі зв'язком.