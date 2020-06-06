У випуску новин за 6 червня станом на 11:00 – Віталій Кличко не балотуватиметься від "Європейськоїх солідарності" у мери Києва. Піде на вибори від своєї полісили партії "Удар". Поліція знову провела обшуки та силою взяли ДНК у Інни Грищенко на псевдо "Пума". Про це повідомив адвокат Віталій Ковальчук, який захищає чоловіка Інни

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Компанія "Фейсбук" активно шукає ознаки іноземного втручання до протестів у США. Голова відділу кібербезпеки компанії запевнив, що на сьогодні не виявлено жодних доказів зовнішнього впливу.