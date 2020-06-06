Випуск новин за 11:00: Кличко йде в мери від партії "Удар". Обшуки в "Пуми"
У випуску новин за 6 червня станом на 11:00 – Віталій Кличко не балотуватиметься від "Європейськоїх солідарності" у мери Києва. Піде на вибори від своєї полісили партії "Удар". Поліція знову провела обшуки та силою взяли ДНК у Інни Грищенко на псевдо "Пума". Про це повідомив адвокат Віталій Ковальчук, який захищає чоловіка Інни
Також у випуску новин на 24 каналі:
Україна не буде вести прямих переговори з ЛДНР – цю червону лінію у владі перетинати не збираються. У цьому запевнив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Греція оголосила про готовність розпочати війну з Туреччиною. Усе через нафту та мігрантів. Про це заявив мінстр оборони Греції.
Володимир Зеленський створив Консуьтативну раду ветеранів.
Компанія "Фейсбук" активно шукає ознаки іноземного втручання до протестів у США. Голова відділу кібербезпеки компанії запевнив, що на сьогодні не виявлено жодних доказів зовнішнього впливу.