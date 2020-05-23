Випуск новин за 11:00: Новий епіцент COVID-19 у світі. Запуск громадського транспорту Києва

У випуску новин за 23 травня станом на 11:00 – Латинська Америка перетворюється на новий епіцентр коронавірусу. Про це заявили експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я. Громадський транспорт сьогодні таки запустять у Києві. Це вирішили в міській адміністрації на засіданні спеціальної комісії.

Також у випуску новин на 24 каналі:

Кількість нових хворих на коронавірус в Україні знижується другий день поспіль. Вже одужали 344 людини. За останню добу зафікмували понад 400 нових випадків, повідомляють у МОЗ. Складною ситуація з коронавірусом залишається на Буковині. Там кількість хворих на наближається до 3 тисяч.

Дональд Трамп пожертвував свою зарплату за 3 місяці на розробку вакцини від COVID-19.

Житомирському стрільцю, що напередодні розстріляв сімох людей повідомили про підозру.