У випуску новин за 4 липня станом на 11:00 – Львівщина продовжує потерпати від підтоплень. Негода наробила лиха у Старосамбірському районі. Велика вода накрила 5 сіл. На позачерговому засіданні депутати Верховної Ради проголосували за звільнення Смолія. За це віддали голоси 286 нардепів. Попри те, що він іде, команда правління залишається працювати в НБУ.

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Загострення на фронті. Ворог посилив обстріли. Цієї доби штаб ООС зафіксував 20 атак. Один армієць поранений. Бойовики гатили з мінометів різних калібрів по Оріховому, Зайцевому, Авдіївці, Південному і по Хутору Вільний.

У Білорусі ОМОН розігнав акцію солідарності з політв'язнями. На день незалежності країни пройшла демонстрація проти політичних переслідувань режиму Олександра Лукашенка.

В Запоріжжі встановили рекорд із запалювання димових шашок. Рекорд був не лише масовим, а й патріотичним. На заклик долучитись до рекорду зголосилось 200 людей.