У випуску новин за 16 серпня станом на 11:00 – відзавтра у Києві посилять карантин. Столиця потрапила із зеленої у жовту зону за темпами поширення COVID-19 через 2 показники – заповненість ліжок у медустановах та перевищення показника захворюваності. У Білорусі сьогодні проведуть наймасштабніший в історії країни марш свободи. Він може охопити кожне білоруське місто.

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Затримані під час протестів у Мінську українці – Костянтин Рєуцький та Євген Васильєв – вже повернулись до України.

Олександр Лукашенко провів телефонну розмову з Володимиром Путіним. Глава РФ пообіцяв надати Білорусі всебічну військову допомогу при першому ж запиті.

Литва офіційно називає Олександра Лукашенка вже колишнім президентом Білорусі. Зокрема, так написав у твітері литовський міністр закордонних справ Лінас Лінкявічюс.