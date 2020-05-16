Випуск новин за 11:00: Посуха в Одесі. Три лікарні Харкова на карантині
У випуску новин за 16 травня станом на 11:00 – посуха на Одещині згубила 80% посівів. На півночі регіону загинула третина врожаю, а в південній частині області ситуація – ще складніша. Вже третій медзаклад закрили на карантин у Харкові. У 13-й лікарні відтепер приймають винятково хворих з пневмонією
Також у випуску на 24 каналі:
На Львівщині відновив роботу пішохідний КПП "Шегині" на кордоні з Польщею.
Новий епіцентр спалаху коронавірусу зафіксували у Києві. 81 людина інфікована у Дарницькому будинку-інтернаті для дівчат.
До Києва прибув літак із Нью Йорка, що евакуював ще понад 70 громадян України.
Прогулянкові кораблі готуються зустрічати туристів у Венеції. Місто на воді потроху повертається до життя. Щоправда, поки відновити докарантинні оберти у туристичній галузі навряд чи вдасться.
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