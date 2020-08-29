У випуску новин за 29 серпня станом на 11:00 – в Харкові обирають запобіжний захід підозрюваним у розгромі та розстрілі мікроавтобусу із людьми. Підтримати побратимів прийшли представники Нацкорпусу. На Буковині навчальний рік в районах, які потрапили у червону зону, розпочнуть дистанційно. За останні 3 тижні там серед хворих на COVID-19 побільшало дітей.

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На Донбасі протягом доби 28 серпня зберігалася тиша. У штабі Операції об'єднаних сил прозвітували, що на фронті за цей час не пролунало жодного пострілу.

Нардепу від фракції "Слуга народу" Гео Леросу підпалили авто, яке було припаркована біля будинку, де живе нардеп. Політик опублікував відео, на якому рятувальники гасять його машину.

На річницю трагедії під Іловайськом США нагадали Росії про її зобов'язання за Мінськом-2. Офіційний Вашингтон закликав Москву вивести свої війська з Донбасу.

Кількість нових хворих на COVID-19 в Україні знову б'є рекорди. Цієї доби виявили 2 481 випадок. Серед лідерів за кількістю інфікованих – Київ та Львівщина.