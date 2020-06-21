У випуску новин за 21 червня станом на 11:00 – вибух трапився в житловій багатоповерхівці столиці. Зруйновано щонайменше 3 поверхи. Ймовірно, причиною трагедії є газ. На борту літака МАУ під час перельоту загинули 38 цуценят. Щоправда, у компанії довго не зізнавались. Мовляв, у них не було такої інформації.

Також у випуску новин на 24 каналі: У Британії на людей напав невідомий з ножем. Щонайменше 3 людей загинули. На Закарпатті не вистачає місць у лікарнях. Всі ліжка зайняті хворими на COVID-19. Підозрюваний у вбивстві поліцейський залишиться під вартою на 60 діб без права внесення застави.