У випуску новин за 8 червня станом на 11:00 – НАТО почало масштабні навчання у Балтійському морі. В них задіяно 3 тисячі військовослужбовців з 17 країн-членів Альянсу. А також 29 кораблів та стільки ж літаків і гелікоптерів. Град та сніг випали у селі Коростів що на Львівщині. Фото та відео грози, яка принесла із собою сніг, опублікували користувачі соцмереж.

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