У випуску новин за 26 серпня станом на 12:00 – п'яний водій наїхав на трьох курсанток військового вишу в Києві. Двом дівчатам ампутували по одній нозі. У третьої – перелом обох кінцівок. У США поновилися заворушення після того, як поліція застосувала вогнепальну зброю проти афроамериканця. Люди вийшли на протести проти свавілля поліція.

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Поліцейські затримали підозрюваного у підпалі автомобіля журналістів програми "Схеми". Про це у твіттері повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Кількість нових хворих на коронавірус не зменшується. Минулої доби в лабораторіях України виявили 1 670 інфікованих. 36 людей померли від ускладнень, 584 одужали.

У Пекіні повністю подолали COVID-19. Останніх двох інфікованих виписали з лікарні. Вперше з початку пандемії в медичних установах китайської столиці не залишилося пацієнтів, хворих на коронавірус.

В Одесі вкотре намагаються підняти із води затонулий танкер Delfi. Роботи тривають від ранку, буксири тягнуть танкер за металевий трос.