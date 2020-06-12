У випуску новин за 12 червня станом на 12:00 – Володимир Зеленський напередодні підписав указ про призначення на контрадмірала Олексія Неїжпапу на посаду нового командувача ВМС України. У Києві можуть посилити карантин. Усе через зростання нових випадків коронавірусу. Про це заявив радник мера столиці Володимир Бондаренко.

Також у випуску новин на 24 каналі:

Кіно на великому екрані усі українці не побачать щонайменше до 2 липня. Про те, що кінотеатри зможуть відкритися не раніше наступного місяця, повідомив новопризначений міністр культури Олександр Ткаченко.

Гонконгці знову вийшли на протест – цього разу в пам'ять про події минулого року. Тоді у червні почалися масові мітинги проти спроб Пекіна просунути в законодавство Гонконгу норми про естрадицію затриманих до Китаю. Вони переросли у жорстке протистояння з владою мегаполіса.

Троє українок втекли з обсервації у Польщі, їм загрожує до 8 років за ґратами замість кількох тижнів карантину.