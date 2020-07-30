У випуску новин за 30 липня станом на 12:00 – підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненко прослуховували за 9 місяців до затримання. В Одесі поліцейське авто, поспішаючи на виклик про самогубство, врізалось у мікроавтобус. Троє патрульних отримали черепно-мозкову травму, в дівчини-патрульної та водія водовозу – ще й переломи ребер.

Також у випуску новин на 24 каналі:

Печерський районний суд обрав запобіжний захід двом чоловікам, які підозрюються в організації серії вибухів у Києві. Їх відправили за ґрати на 2 місяці без права внесення застави.

Антирекорд захворюваності на коронавірус: в Україні минулої доби виявили 1 197 нових хворих. Від ускладнень, спричинених COVID-19, померли 23 людини померли. 760 пацієнтів одужали.

У Болгарії вже третій тиждень тривають протести. Демонстранти заблокували рух в центрі столиці – Софії: вони вимагають відставки уряду і генерального прокурора країни.

Ворог не припиняє провокації: гатив з підствольного гранатомета та стрілецької зброї неподалік Новолуганського та Новотошківського. ЗСУ вогонь у відповідь не відкривали.