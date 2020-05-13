Випуск новин за 12:00: Протест перевізників у Києві. Наслідки буревію в Україні

У випуску новин за 13 травня станом на 12:00 – автобуси з усієї України з'їхалися на мітинг в центр Києва. Водії вимагають від уряду дозволу на внутрішні та міжнародні перевезення. Кількома регіонами України пронісся потужний буревій. І наробив чимало лиха – через негоду повалені дерева, травмовані люди, заблоковані автошляхи та пошкоджені автомобілі.

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У Кривому Розі головний лікар 4-ої міської лікарні самовільно виписав 15 пацієнтів із підтвердженим діагнозом – коронавірус COVID-19. За це медик поплатився своєю посадою.

Холодний атмосферний фронт відступає з України. Попри прохолоду, 13 травня синоптики прогнозують сонячну погоду майже на всій території країни, окрім Закарпаття.

Уряд хоче переглянути безвізовий режим із Білоруссю. А саме – заборонити українцям їздити туди за внутрішнім паспортом. Зміни мають набути чинності з 1 вересня цього року.