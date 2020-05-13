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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕРХОВНА РАДА
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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕРХОВНА РАДА

Випуск новин за 12:00: Протест перевізників у Києві. Наслідки буревію в Україні

Випуск новин - Читать новость на русском

У випуску новин за 13 травня станом на 12:00 – автобуси з усієї України з'їхалися на мітинг в центр Києва. Водії вимагають від уряду дозволу на внутрішні та міжнародні перевезення. Кількома регіонами України пронісся потужний буревій. І наробив чимало лиха – через негоду повалені дерева, травмовані люди, заблоковані автошляхи та пошкоджені автомобілі.

Також у випуску новин на 24 каналі:

Після двомісячного карантину Луцький зоопарк відчинив двері для відвідувачів. Працює він у форматі природного парку, тобто спостерігати за тваринами люди можуть лише з вулиці. 

У Кривому Розі головний лікар 4-ої міської лікарні самовільно виписав 15 пацієнтів із підтвердженим діагнозом – коронавірус COVID-19. За це медик поплатився своєю посадою.

Холодний атмосферний фронт відступає з України. Попри прохолоду, 13 травня синоптики прогнозують сонячну погоду майже на всій території країни, окрім Закарпаття. 

Уряд хоче переглянути безвізовий режим із Білоруссю. А саме – заборонити українцям їздити туди за внутрішнім паспортом. Зміни мають набути чинності з 1 вересня цього року.

Теги: Новини України Протести Новини Києва Негода в Україні Випуск новин
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