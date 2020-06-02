У випуску новин за 2 червня станом на 12:00 – у столиці під будівлею Кабміну зібралися ресторатори. Вони вимагають дозволити роботу їхніх закладів раніше, ніж 10 червня. Дональд Трамп назвав протести проти свавілля поліції у США внутрішнім тероризмом. Американський президент запевнив, що учасників та організаторів акцій чекають тривалі тюремні терміни.

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