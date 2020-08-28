У випуску новин за 28 серпня станом на 12:00 – на території Одеського нафтопереробного заводу у ніч з 27 на 28 серпня пролунав вибух (вибухнула начебто трансформаторна підстанція) та почалася пожежа. Від сьогодні в Україну не пускають іноземців через пандемію COVID-19. Правило діятиме як мінімум до 28 вересня.

Також у випуску новин на 24 каналі:

Правоохоронці ввечері 27 серпня відшукали та затримали 14 осіб, які скоїли напад на автобус з представниками ОПЗЖ на трасі Харків – Київ. Машини, на яких були нападники, встановлено. Факт затримання вже прокоментували, як у МВС, так і в Офісі генпрокурора.

Чернівці та ще 5 районів області, які потрапили до червоної зони карантину, 1 вересня не підуть до школи.

У Білорусі майже дві сотні затриманих. Влада Республіки продовжує боротися з мирними протестувальниками.