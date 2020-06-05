У випуску новин за 5 червня станом на 12:00 – слідчі ДБР спільно із працівниками СБУ затримали 7 працівників поліції. Як з'ясували слідчі, протягом майже двох років правоохоронці змушували громадян вчиняти злочини – крадіжки, збувати наркотики, зброю. Таким чином підвищували показники власної роботи. Під стінами парламенту активісти вимагали звільнення Арсена Авакова.

Також у випуску новин на 24 каналі: Міністр МВС Арсен Аваков прозвітував у Раді та відповів на питання нардепів щодо резонансних злочинів останнього часу. Понад 200 тисяч гривень за лічені дні: харків’яни врятували унікальний театр. У Броварах після падіння з гойдалки 8-річна дівчинка опинилася в реанімації. Місто Мукачево затопило після потужної зливи.