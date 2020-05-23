Випуск новин за 13:00: Скандал з Болгарією. Ситуація з COVID-19 в Україні

У випуску новин за 23 травня станом на 13:00 – Болгарія висловила претензії щодо територіального поділу Болградського району Одещини. Про це розповіли в пресслужбі відомства. Кількість нових хворих на коронавірус в Україні знижується другий день поспіль. Вже одужали 344 людини. За останню добу зафікмували понад 400 нових випадків, повідомляють у МОЗ.

Також у випуску новин на 24 каналі:

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Відсьогодні у столиці запустили роботу громадського траснпорту. Опівдні після майже двомісячної перерви на лінії вийшли тролейбуси, трамваї та автобуси. І перевозитимуть відтепер вони пасажирів без спецперепусток, а як раніше, за звичайну оплату проїзду – вирішили в КМДА.