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МАСОВЕ ВБИВСТВО НА ЖИТОМИРЩИНІ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 АВІАКАТАСТРОФА В ПАКИСТАНІ КОРОНАВІРУС COVID-19
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МАСОВЕ ВБИВСТВО НА ЖИТОМИРЩИНІ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 АВІАКАТАСТРОФА В ПАКИСТАНІ КОРОНАВІРУС COVID-19

Випуск новин за 13:00: Скандал з Болгарією. Ситуація з COVID-19 в Україні

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У випуску новин за 23 травня станом на 13:00 – Болгарія висловила претензії щодо територіального поділу Болградського району Одещини. Про це розповіли в пресслужбі відомства. Кількість нових хворих на коронавірус в Україні знижується другий день поспіль. Вже одужали 344 людини. За останню добу зафікмували понад 400 нових випадків, повідомляють у МОЗ.

Також у випуску новин на 24 каналі:

Складною ситуація з коронавірусом залишається на Буковині. Там кількість хворих на наближається до 3 тисяч.

Дональд Трамп пожертвував свою зарплату за 3 місяці на розробку вакцини від COVID-19.

Житомирському стрільцю, що напередодні розстріляв сімох людей повідомили про підозру.

Відчуй себе слідчим НАБУ. Національне антикорупційне бюро запустило інтерактивну комп'ютерну гур під назвою "Слідство веде НАБУ".

Відсьогодні у столиці запустили роботу громадського траснпорту. Опівдні після майже двомісячної перерви на лінії вийшли тролейбуси, трамваї та автобуси. І перевозитимуть відтепер вони пасажирів без спецперепусток, а як раніше, за звичайну оплату проїзду – вирішили в КМДА.

Теги: Новини Одеси Коронавірус в Україні Болгарія Випуск новин
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