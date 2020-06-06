У випуску новин за 6 червня станом на 13:00 – у Павлоградському відділі поліції на Дніпропетровщині ДБР накрило банду поліцейських, які змушували місцевих вчиняти злочини для хороших показників. Відділок розформують та наберуть нових працівників. У Броварах через коронавірус закрили дитячий садок. У виховательки дошкільного закладу лабораторно підтвердили COVID-19.

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