У випуску новин за 9 серпня станом на 13:00 – на виїзді з окупованого Криму утворилась величезна черга людей, які планують потрапити в Україну. Причина – тимчасове закриття КПВВ через поширення коронавірусу. В український порт "Південний" зайшло судно під прапором Греції. На його борту перебуває 22 людини, в 11 членів екіпажу підтвердили коронавірус.

Також у випуску новин на 24 каналі: На столичному Печерську правоохоронці знешкодили вибуховий пристрій. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Поліція встановлює обставини та ймовірних осіб, причетних до скоєння злочину. В Білорусі розпочався основний день голосування на виборах президента. ЗМІ повідомляють про затримання десятків незалежних спостерігачів. На дільницях зафіксовано тисячі порушень. У Бейруті тривають антиурядові протести, кількість постраждалих вже перевищила 700 людей. Військовим вдалося взяти під контроль центр міста. Армія звільнила урядові будівлі від демонстрантів. В Україні триває великий розпродаж в'язниць: черговим лотом стала колонія №51 в Одесі. Установа постраждала від пожежі в травні 2019 року, під час бунту засуджені її підпалили.