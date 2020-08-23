У випуску новин за 23 серпня станом на 13:00 – у Києві проходить ветеранський форум. Його основні учасники – ветерани бойових дій на сході. Вони зібрались, аби обговорити проблеми та розповісти про свої досягнення. Лідерка партії "Батьківщина" захворіла на коронавірус. Наразі у хворої висока температура. Її стан медики оцінюють як важкий.

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ДБР завершило розслідування викрадення та тортур активістів Євромайдану Ігоря Луценка та Юрія Вербицького і вбивство останнього. У справі фігурують двоє людей, яких і підозрюють в скоєнні злочинів.

Поліцейські у США вбили афроамериканця Трейфорда Пеллеріна. Копи намагалися затримати чорношкірого чоловіка з ножем – спершу використали електрошокер, але потім почали стріляти.

У Бразилії людину, що померла, накрили парасольками, щоб не закривати магазин. 59-річний продавець помер на робочому місці від серцевого нападу. Крамниця була переповнена клієнтами, тому колеги вирішили замаскувати тіло парасольками і обкласти коробками.