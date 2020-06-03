У випуску новин за 3 червня станом на 14:00 – на Львівщині зареєстрували рекордну для області кількість хворих на COVID-19 – 96 випадків. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий. Синоптики обіцяють на Трійцю, 7 червня, до 28 градусів тепла. Щоправда, перед потеплінням доведеться трохи померзнути. Сьогодні буде хмарно з проясненнями, подекуди дощі по всій території України.

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