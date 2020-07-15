У випуску новин за 15 липня станом на 14:00 – Верховна Рада призначила дату місцевих виборів в Україні, щоправда, із другої спроби. Голосування відбудеться 25 жовтня. У Києві вночі на одній з вулиць знайшли тіло співробітника СБУ. За попередніми даними, це слідчий в особливо важливих справах Роман Закладний, який розслідував кримінальні провадження пов'язані із державною зрадою.

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В Єгипті на нафтопроводі стався вибух, це спричинило масштабну пожежу. Постраждали щонайменше 17 людей.