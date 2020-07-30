У випуску новин за 30 липня станом на 14:00 – на сховищі газу в американському Техасі спалахнула масштабна пожежа. Влада запевняє, що наразі небезпеки для громадян немає. Це підтвердила і представниця компанії. В гуртожитку Київського політехнічного інституту на COVID-19 захворів ще 81 курсант. Відтак, смертоносну недугу підхопили вже 133 його мешканці.

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Ворог не припиняє провокації на фронті. З початку цієї доби ворог 1 раз відкривав вогонь по наших позиціях. Російські найманці здійснили черговий провокативний обстріл поблизу Новотошківського.

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