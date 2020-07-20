У випуску новин за 20 липня станом на 14:00 – у Києві відновлюється робота дитячих санаторіїв. Вони працюватимуть із дотриманням суворих санітарних правил та регламентів. Крім цього, будуть заповненими наполовину. У Вашингтоні сталася стрілянина. Загинула 1 людина, ще 8 поранені. За даними очевидців, вогонь відкрили 3 чоловіків. Вони були озброєні гвинтівками та пістолетом.

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У Парижі розпочали роботу із чорними скриньками з літака МАУ. Напередодні Французьке бюро з розслідувань та аналізу безпеки громадської авіації отримало бортові самописці.

В Україні та Польщі відбуваються обшуки через затримання ексочільника Укравтодору Славоміра Новака. Його підозрюють в корупції, управлінні організованою злочинною групою і відмиванні грошей.

Сьогодні – четверті роковини загибелі журналіста Павла Шеремета. У 2016 році його автомобіль підірвали серед білого дня у центрі Києва. На цьому місці вже встановили пам'ятник.

За добу в Україні виявили 651 нового хворого на коронавірус. 560 пацієнтів одужали, та 13 померли від ускладнень. Найбільше нових випадків захворювання медики реєструють на Львівщині.