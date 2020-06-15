У випуску новин за 15 червня станом на 14:00 – Влада Китаю повідомила про рекордну кількість нових випадків коронавірусу за останні два місяці. Захворіли 57 людей – майже всі працювали або купували на місцевому продовольчому ринку. На пункті пропуску "Шегині" українці, які хочуть перетнути українсько-польський кордон, продовжуть стояти в довжелезній черзі по 5 годин.

Також у випуску новин на 24 каналі:

Кабмін опублікував новий варіант програми уряду. Документ розмістили на порталі Кабінету міністрів. У доопрацьованому проєкті розписані пріоритети та завдання для кожного міністерства. Серед найважливіших – боротьба з російською агресією, пандемією коронавірусу та економічною кризою.

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про відкриття пунктів пропуску в аеропортах з 15 червня. Це зроблено у межах відновлення авіаційного сполучення, яке було закрито через карантин в Україні й країнах Європи.

В Україні тримається високий показник захворюваності на коронавірус. Цієї доби виявили 656 нових випадків інфікування.