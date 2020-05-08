Випуск новин за 14:00: Обшуки у мерії Харкова. Рекордне зростання заражень COVID-19 на Львівщині
У випуску новин за 8 травня станом на 14:00 – у мерії Харкова та помешканнях чиновників проводять масштабні обшуки. Про це повідомляє прокуратура області. За минулу добу у Львівській області знову зафіксували рекордне зростання випадків коронавірусу.
Також у випуску на 24 каналі:
У ці дні Україна традиційно вшановує загиблих у Другій світовій війні.
Тим часом президент Володимир Зеленський відправився на Луганщину. Там він поклав квіти до вічного вогню неподалік російсько-українського кордону.
У Львові суд відсторонив від посади керівника міського управління комунальної власності.
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