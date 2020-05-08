Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Дизайн Краса Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Афіша
more
КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 9 ТРАВНЯ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 9 ТРАВНЯ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ

Випуск новин за 14:00: Обшуки у мерії Харкова. Рекордне зростання заражень COVID-19 на Львівщині

Випуск новин -

У випуску новин за 8 травня станом на 14:00 – у мерії Харкова та помешканнях чиновників проводять масштабні обшуки. Про це повідомляє прокуратура області. За минулу добу у Львівській області знову зафіксували рекордне зростання випадків коронавірусу.

Також у випуску на 24 каналі:

У ці дні Україна традиційно вшановує загиблих у Другій світовій війні.

Тим часом президент Володимир Зеленський відправився на Луганщину. Там він поклав квіти до вічного вогню неподалік російсько-українського кордону.

У Львові суд відсторонив від посади керівника міського управління комунальної власності.

Теги: Новини Харкова Випуск новин
Коментарі
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
МВФ тримає українську владу на короткому повідку
сьогодні , 12:00 МВФ тримає українську владу на короткому повідку
Сергій Фурса
5 фільмів про Другу світову, які перенесуть у трагічне минуле
сьогодні , 11:30 5 фільмів про Другу світову, які перенесуть у трагічне минуле
Єлизавета Герасимюк
Фондові ринки в умовах "коронакризи": як змінюються настрої інвесторів
сьогодні , 13:00 Фондові ринки в умовах "коронакризи": як змінюються настрої інвесторів