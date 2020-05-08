Випуск новин за 14:00: Обшуки у мерії Харкова. Рекордне зростання заражень COVID-19 на Львівщині

У випуску новин за 8 травня станом на 14:00 – у мерії Харкова та помешканнях чиновників проводять масштабні обшуки. Про це повідомляє прокуратура області. За минулу добу у Львівській області знову зафіксували рекордне зростання випадків коронавірусу.

Також у випуску на 24 каналі: У ці дні Україна традиційно вшановує загиблих у Другій світовій війні. Тим часом президент Володимир Зеленський відправився на Луганщину. Там він поклав квіти до вічного вогню неподалік російсько-українського кордону. У Львові суд відсторонив від посади керівника міського управління комунальної власності.