Випуск новин за 14:00: Обвал частини будинку в Одесі. Поранення на передовій
У випуску новин за 22 травня станом на 14:00 – в Одесі вночі обвалилася частина аварійного будинку в районі залізничного вокзалу. Це вже другий схожий інцидент за останні 3 доби. На щастя, цього разу люди також не постраждали. Проросійські бойовики обстріляли околиці Старогнатівки. Один військовий зазнав осколкового поранення, його оперативно доставили до шпиталю.
Також у випуску новин на 24 каналі:
Віталій Кличко просить дозволити Києву відновити громадський транспорт.
В Україні за добу підтвердили 442 нові випадки коронавірусу.
Жителі Гонконгу протестують проти китайського закону про безпеку.
Трамп підтвердив вихід США з Договору про відкрите небо через РФ.
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