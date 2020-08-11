У випуску новин за 11 серпня станом на 14:00 – у Харкові переповнені реанімації для хворих на COVID-19. Тамтешні інфекціоністи, які працюють із важкими пацієнтами, б'ють на сполох. НАБУ всьоме викликало одіозного голову Окружного адмінсуду Павла Вовка на допит. Всі попередні рази він та його підлеглі ігнорували це. Раніше Бюро пригрозило оголосити їх в розшук за неявку.

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Президент Володимир Зеленський підписав закон про гральний бізнес в Україні. Нововведення набудуть чинності наступного дня після публікації в газеті "Голос України".