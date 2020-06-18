У випуску новин за 18 червня станом на 14:00 – в Харкові посилили контроль у метрополітені, усіх пасажирів перевіряють на наявність масок. Все – через погіршення епідеміологічної ситуації в країні. На Одещині оголосили підозру у катуванні школярки. Випадок стався ще у квітні: дівчинка пішла з гостей, де пиячили дорослі, без дозволу батьків. У відповідь горе-мати жорстоко побила дитину.

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Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що жорсткий карантин можуть повернути в частину регіонів України після 22 червня. Зокрема, такі заходи можуть застосувати щодо Києва, Буковини та Львівщини.

Стало відомо ім'я військового ЗСУ, який напередодні загинув на Донбасі. Ним виявився боєць 503-го окремого батальйону морської піхоти, старший матрос Ілля Струк. У серпні йому мало б виповнитись 25 років.

У Харкові медиків, які перші в області прийняли удар COVID-19 , із прийдешнім професійним святом привітав оркестр. Музиканти Академії Нацгвардії вирішили підтримати лікарів перед початком робочого дня