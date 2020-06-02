У випуску новин за 2 червня станом на 14:00 – на ринку в Одесі сталася стрілянина. Чоловіки зі зброєю та битами забігли до магазину тканин, потрощили там вікна та здійснили кілька пострілів із травматичної зброї. Постраждали 2 людей. Російські окупанти знов прийшли з обшуком до кримської татарки через сина, який вже давно не живе в Криму. Вони увірвалися в будинок жінки рано вранці.

Також у випуску новин на 24 каналі:

У Києві під Кабміном зранку мітингували ресторатори. Вони вимагали дозволити відкрити їхні заклади раніше 10 червня. Цю дату попередньо запланували урядовці.

Дональд Трамп назвав протести у США внутрішнім тероризмом. Американський президент запевняв, що учасників та організаторів акцій чекають тривалі тюремні терміни.

У НАСА повідомили, що до Землі насувається небезпечний астероїд: максимально наблизитися вже 6 червня. Науковці вважають, що він не зіштовхнеться із Землею.

Тисячі людей вийшли на вулиці Амстердама, щоб підтримати протестувальників у США. Організатори стверджують, що вони виступають проти жорстокості поліції щодо чорношкірих.