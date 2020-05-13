Випуск новин за 14:00: Відновлення громадського транспорту в Києві. Скорочення посади Вітренка

У випуску новин за 13 травня станом на 14:00 – у Києві планують відновити роботу громадського транспорту у звичайному режимі після 22 травня. Про це заявив мер столиці Віталій Кличко. Виконавчий директор "Нафтогазу України" Юрій Вітренко заявив, що його посаду скорочують. Про це він написав на сторінці у Фейсбук.

Також у випуску новин на 24 каналі: У Кривому Розі головний лікар самовільно виписав пацієнтів із підтвердженим діагнозом COVID-19. Дитячі садочки відкриють разом із міжміським транспортом. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Уряд хоче переглянути безвізовий режим із Білоруссю. А саме заборонити українцям їздити туди за внутрішнім паспортом.