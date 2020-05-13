Випуск новин за 14:00: Відновлення громадського транспорту в Києві. Скорочення посади Вітренка
У випуску новин за 13 травня станом на 14:00 – у Києві планують відновити роботу громадського транспорту у звичайному режимі після 22 травня. Про це заявив мер столиці Віталій Кличко. Виконавчий директор "Нафтогазу України" Юрій Вітренко заявив, що його посаду скорочують. Про це він написав на сторінці у Фейсбук.
Також у випуску новин на 24 каналі:
У Кривому Розі головний лікар самовільно виписав пацієнтів із підтвердженим діагнозом COVID-19.
Дитячі садочки відкриють разом із міжміським транспортом. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Уряд хоче переглянути безвізовий режим із Білоруссю. А саме заборонити українцям їздити туди за внутрішнім паспортом.
Коментарі
Читайте також
сьогодні , 11:58 У Росії 10 днів поспіль щодня реєструють понад 10 тисяч випадків COVID-19
powered by lun.ua
Вибір редакції
Пропозиції партнерів
Коментарі
-
Доньки відтворили фото з молодості своїх мам: милі світлини, які вражають неймовірною схожістю14:59
-
18 років тому не стало Валерія Лобановського: безсмертні цитати Метра київського "Динамо"14:58
-
Вагомий крок для України: як в ЄС відреагували на ухвалення "антиколомойського" закону14:58
-
блогРада вистраждали антиколомойський закон: але чому це ще не кінець?