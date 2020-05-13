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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕРХОВНА РАДА

Випуск новин за 14:00: Відновлення громадського транспорту в Києві. Скорочення посади Вітренка

Випуск новин -

У випуску новин за 13 травня станом на 14:00 – у Києві планують відновити роботу громадського транспорту у звичайному режимі після 22 травня. Про це заявив мер столиці Віталій Кличко. Виконавчий директор "Нафтогазу України" Юрій Вітренко заявив, що його посаду скорочують. Про це він написав на сторінці у Фейсбук.

Також у випуску новин на 24 каналі:

У Кривому Розі головний лікар самовільно виписав пацієнтів із підтвердженим діагнозом COVID-19. 

Дитячі садочки відкриють разом із міжміським транспортом. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Уряд хоче переглянути безвізовий режим із Білоруссю. А саме заборонити українцям їздити туди за внутрішнім паспортом.

Теги: Юрій Вітренко Новини Києва Випуск новин
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