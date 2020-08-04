У випуску новин за 4 серпня станом на 14:00 – Кабмін зняв заборону на експорт засобів індивідуального захисту, зокрема масок і респіраторів. 1 серпня закінчився термін дії заборони. Міська влада Львова ухвалила рішення не закривати хостели та фітнес-центри. За дотриманням закладами встановлених карантинних норм пильно стежитимуть моніторингові групи.

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