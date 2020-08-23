У випуску новин за 23 серпня станом на 15:00 – до святкування Дня Прапора долучились й одесити. На Потьомкінських сходах розгорнули 29-метровий синьо-жовтий стяг. Кількість хворих на COVID-19 в Індії перевищила 3 мільйони людей. Країна лідирує в світі за кількістю нових випадків за добу.

Також у випуску новин на 24 каналі: Лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко захворіла на COVID-19. Позитивний результат тест також показав у члени родини політика. В Білорусі припинив роботу месенджер Viber. Офіс компанії вирішили евакуювати з метою безпеки. В Лондоні зламався Тауерський міст. Його заклинило під час розведення.