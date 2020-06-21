У випуску новин за 21 червня станом на 15:00 – сьогодні медики відзначають своє професійне свято. Їх привітав і Президент України Володимир Зеленський. Він сказав, що медики "для нас усіх найкращі". Масштабна аварія сталася на трасі неподалік Дніпра. У ДТП загинуло 2 дорослих чоловіків та 2-річна дівчинка.

Також у випуску новин на 24 каналі: У Львові на фасаді лікарні швидкої допомоги намалювали мурал із подякою медпрацівникам. Москву вкрили рясні зливи та град. За кілька годин стихія паралізувала місто. І вже з наступного тижня сім'ї загиблих від коронавірусу медиків почнуть отримувати матеріальну компенсацію.