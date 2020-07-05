У випуску новин за 5 липня станом на 17:00 – у Новій Каховці на Херсонщині спалахнула масштабна пожежа у багатоповерхівці. За попередньою версією, спалахнуло в одній з квартир на 5 поверсі, а вже звідти перекинулося на шиферний дах. Рятувальники вже другу добу ліквідовують наслідки негоди на Львівщині. Від паводків постраждали 5 сіл у Старосамбірському районі.

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Сьогодні в Україні день військово-морських сил. Його відзначають з 2015 року у першу неділю липня. Цьогоріч святкова царемонія пройшла в Одесі без параду, техніки та кораблів, в закритому режимі.

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