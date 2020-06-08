У випуску новин за 8 червня станом на 15:00 – масштабна аварія сталася на Рівненщині. На трасі Київ – Чоп поблизу села Вересневе зіткнулися вантажівка та 3 легковика. Загинуло 4 людей, серед них – дитина. Київ залишається лідером за швидкістю поширення COVID-19. Серед нових інфікованих – жінки від 23 до 85 років та дітлахи. Наймолодшому хлопичку всього 8 місяців.

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