У випуску новин за 19 липня станом на 15:00 – в Чернівцях бійка між двома чоловіками закінчилася прицільним пострілом в голову. Відео з інциденту зафіксували міські камери. Столичні водії вже "проінспектували" свіжовкладений асфальт на Шулявському шляхопроводі. Ті, попри огорожу та осудливі погляди самих комунальників, вирішили проїхатися свіжим покриттям.

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