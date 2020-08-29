У випуску новин за 29 серпня станом на 15:00 – у Борисполі на АЗС молодик викрав 4-річну дівчинку. У місті був введений план "Перехоплення". За декілька годин, поліції таки вдалося затримати зловмисника. Він зізнався, що хотів зґвалтувати дівчинку. У Дніпрі вибухнула граната в авто. Удар був такий, що в машині повибивало вікна. Водію відірвало обидві руки, він помер у лікарні.

Також у випуску новин на 24 каналі: У Харкові продовжують обирати запобіжні заходи підозрюваним у розстрілі мікроавтобусу із людьми. Перший обрали мешканцю Дніпра – присудили 60 діб без права на заставу. "Слузі народу" Гео Леросу підпалили авто, яке було припаркована біля будинку, де живе нардеп. Політик опублікував відео, на якому рятувальники гасять його машину. У Кропивницькому до Дня пам'яті захисників влаштували артперформанс. На центральній площі волонтери розклали 207 бойових касок, прикрашених патріотичною символікою. На Донбасі протягом доби зберігалася тиша. Це – один з небагатьох днів за місяць, поки триває всеосяжне перемир'я, коли ворога не вдавався до провокацій.